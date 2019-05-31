цей матеріал доступний українською

На Киевщине в подпольном цеху изъяли две тонны янтаря

17:30, 31 мая 2019
Происшествия
42 0
В цехе работали иностранцы-нелегалы / фото СБУ

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины вчера блокировали деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, изъяв почти 2 тонны «солнечного камня».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сотрудники СБУ 30 мая блокировали деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, незаконно добытого на территории Житомирской и Ривненской областей.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец одной из стран Юго-Восточной Азии организовал в населенном пункте Киевской области нелегальный цех по обработке «солнечного камня».

В частности, в частном доме делец обустроил складские помещения, цех с оборудованием для огранки янтаря-сырца и мини-общежитие для работников. В качестве рабочей силы злоумышленник использовал иностранцев, нелегально проживающих на территории Украины.

В ходе обысков изъято 80 мешков «солнечного камня» / фото СБУ

По оперативной информации, готовый товар дельцы контрабандно переправляли за границу.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в «производственном комплексе» 80 мешков необработанного янтаря-сырца весом почти 2 тонны и оборудование для огранки камня.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #янтарь#подпольный цехпогода в Киеве