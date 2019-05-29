В Сумах отпустили из СИЗО убийцу двух девушек, осужденного к пожизненному заключению (видео)

Следующее судебное заседание назначили на 3 июня.

В Сумах отпустили из СИЗО мужчину, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек.

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Евгений Тимченко отсидел 14 лет. А после того, как Европейский суд удовлетворил его иск относительно жестокого обращения правоохранителей, приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение, говорится в сюжете ТСН.

Тимченко ждал его за решеткой. Но уже в статусе арестованного, а не осужденного. Когда срок ареста истек, суд так и не собрался, чтобы его продлить.

Следующее заседание назначили на 3 июня, но потрясенные матери убитых девушек уверены, что преступник сбежит, и обвиняют судей в помощи убийце.

Как сообщал УНИАН, 27 мая начато уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка родителями, которое произошло в Овручском районе.