Вскрылись жуткие подробности о родителях девочки, которую они сожгли на Житомирщине

По словам приемной матери, Даша боялась родственников. При этом активисты помогли родителям через суд вернуть ребенка.

До того, как убить и сжечь пятилетнюю Дашу на Житомирщине, ее родные родители сильно избивали ее. В 2015 году девочку отобрали у неблагополучных родителей. Ребенок оказался в доме семейного типа. Но потом вновь объявились ее биологические родители и заявили, что хотят вернуть дочь.

Несмотря на то что родная мать Даши вместе с сожителем продолжали злоупотреблять алкоголем и вести асоциальный образ жизни, Житомирский апелляционный суд в 2018 году почему-то стал на их сторону. В апреле 2018 года маленькую Дашу вернули биологическим родителям. А уже через четыре месяца они ее убили, пишут "Факты".

Журналистам удалось связаться с приемной мамой Даши Наталией Коберник, с которой девочка прожила три года. Наталья Коберник с мужем создали дом семейного типа в селе Ивановка Житомирского района и сейчас воспитывают восьмерых детей. Даша оказалась единственным ребенком, у которого были проблемы со здоровьем. По словам Натальи, девочка страдала врожденным правосторонним параличом Эрба и диплегией верхних конечностей (подвид ДЦП). Когда Наталия с мужем взяли ее в семью, Даша даже не могла сидеть.

Наталия Коберник говорит, что забрала Дашу из больницы, когда девочке было полтора года. Даша попала в больницу со страшными побоями.

"Она вся была синяя, на ней не было живого места, — говорит женщина. — Ее били родители. Я узнала о Даше от начальника Службы по делам детей в Житомире. Чиновница сказала мне, что есть девочка, которой сейчас ищут приемную семью. Это было в мае 2015 года. Оказалось, еще в октябре 2014-го Дашу забрали у родителей. Те были пьяные. А девочка была так избита, что даже не могла сидеть".

По словам приемной мамы, в свои полтора годика Даша весила всего семь килограммов. Это был истощенный больной ребенок.

Спустя полтора года объявились родственники Даши.

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"Сначала пришла ее родная бабушка. Сказала, что хочет увидеть внучку. Мы не препятствовали. Бабушка рассказала, что ее дочку (мать Даши) постоянно избивал сожитель, издевался, ломал ей руки. Бил, и когда та была беременна. Кстати, поэтому Дашенька и родилась с параличом. У матери Даши было еще двое детей, но их у нее забрали, а ее саму лишили родительских прав. Сначала к нам приехала только бабушка. Следующий раз она привезла и дочку — маму Даши, а потом и ее сожителя", — рассказала Коберник.

По словам женщины, Даша боялась родственников. При этом активисты помогли родителям через суд вернуть ребенка.

"У нас Дашу забрали 12 апреля 2018 года. А уже в августе эти изверги, оказывается, ее убили. Последние девять месяцев никто не знал, где Даша и что с ней происходит. Хотя соцслужбы обязаны были это контролировать. Они должны регулярно приходить в неблагополучную семью и проверять, все ли с ребенком в порядке. Когда я им звонила, соцработники говорили: "Не волнуйтесь, мы все проверяем, держим на контроле. Родители не пьют, ребенок развивается", - рассказала приемная мама убитой девочки.

Как сообщал УНИАН, 27 мая начато уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка родителями, которое произошло в Овручском районе.

Правоохранителям удалось выяснить, что девочка в ходе семейного конфликта получила смертельные травмы от отца. Затем тело ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку.

Также известно, что недавно девочка была изъята из приемной семьи, где о ней заботились и занимались воспитанием и оздоровлением, и возвращена биологическим родителям, которые из-за алкогольной зависимости лишены родительских прав в отношении двух других детей.