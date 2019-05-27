В Тернопольской области перевернулся грузовик, перевозивший цистерну с газом

Полиция перекрыла проезжую часть дороги и организовала объезд места ДТП.

В Тернопольской области перевернулся грузовик, перевозивший цистерну со сжиженным газом.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, 27 мая в 4.50 на пункт связи 8-й государственной пожарно-спасательной части поступила информация от полиции о том, что на автодороге Т-20-02 «Тернополь - Скалат - Жванец» возле с. Лановцы Борщевского района водитель полуприцепа DAF, перевозивший цистерну со сжиженным газом (пропан-бутан), не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и допустил опрокидывание автомобиля.

Работниками полиции осуществлено перекрытие проезжей части дороги и организован объезд места ДТП на безопасном расстоянии.

С целью обеспечения пожарной безопасности к месту происшествия направлен дежурный караул 8-й ГПСЧ и мобильная оперативная группа Борщевского районного отдела Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Явные признаки утечки газа из цистерны отсутствуют.

Водитель транспортного средства с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Борщевскую центральную районную больницу.