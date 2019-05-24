В Одессе возле мэрии задержали полуголого "крымского милиционера" (фото)

Мужчина алкоголь не употреблял, но не исключено наркотическое опьянение.

Сегодня в Одессе возле мэрии задержали полуобнаженного мужчину с просроченным удостоверением милиции Крыма.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь одного из профильных вице-мэров Николай Покровский.

Читайте такжеНа Одесщине найден убитым политик из Приднестровья

По его словам, на Думской площади группой быстрого реагирования коммунального учреждения «Муниципальная варта» задержан мужчина, который приставал к прохожим и вел себя неадекватно.

Мужчина был обнажен по пояс, при нем найдено просроченное удостоверение милиции Крыма.

Как отметил Покровский, по предварительным данным, мужчина алкоголь не употреблял, но не исключено наркотическое опьянение.

Мужчину передали в Приморский отдел полиции Одессы.