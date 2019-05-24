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В Одессе возле мэрии задержали полуголого "крымского милиционера" (фото)

13:11, 24 мая 2019
Происшествия
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Мужчина был обнажен по пояс и приставал к прохожим / фото facebook.com/n.pokrovskiy

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь одного из профильных вице-мэров Николай Покровский.

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По его словам, на Думской площади группой быстрого реагирования коммунального учреждения «Муниципальная варта» задержан мужчина, который приставал к прохожим и вел себя неадекватно.

Фото facebook.com/n.pokrovskiy

Мужчина был обнажен по пояс, при нем найдено просроченное удостоверение милиции Крыма.

Как отметил Покровский, по предварительным данным, мужчина алкоголь не употреблял, но не исключено наркотическое опьянение.

Мужчину передали в Приморский отдел полиции Одессы.

Фото facebook.com/n.pokrovskiy

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Теги: #Одессапогода в Одессе