В Одессе возле мэрии задержали полуголого "крымского милиционера" (фото)
13:11, 24 мая 2019Происшествия
765 0
Мужчина алкоголь не употреблял, но не исключено наркотическое опьянение.
Мужчина был обнажен по пояс и приставал к прохожим / фото facebook.com/n.pokrovskiy
Сегодня в Одессе возле мэрии задержали полуобнаженного мужчину с просроченным удостоверением милиции Крыма.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь одного из профильных вице-мэров Николай Покровский.
Читайте такжеНа Одесщине найден убитым политик из Приднестровья
По его словам, на Думской площади группой быстрого реагирования коммунального учреждения «Муниципальная варта» задержан мужчина, который приставал к прохожим и вел себя неадекватно.
Фото facebook.com/n.pokrovskiy
Мужчина был обнажен по пояс, при нем найдено просроченное удостоверение милиции Крыма.
Как отметил Покровский, по предварительным данным, мужчина алкоголь не употреблял, но не исключено наркотическое опьянение.
Мужчину передали в Приморский отдел полиции Одессы.
Фото facebook.com/n.pokrovskiy
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter