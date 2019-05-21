Во Львове проверяют информацию о минировании пяти объектов, среди которых три вуза

Также среди заминированных объектов - два торговых центра.

Во Львове правоохранители проверяют сообщение о минировании пяти объектов, среди которых три вуза.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что сегодня, 21 мая, в полицию поступила информация о минировании пяти объектов Львова - трех вузов, расположенных на улицах Героев Майдана, Клепаровской и Университетской, а также торгового центра на улице Княгини Ольги и торгово-развлекательного центра на улице Под Дубом.

Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Правоохранители обследуют здания и прилегающие территории.