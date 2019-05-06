Во Львове ищут взрывчатку в восьми гостиницах

Сообщение о заминировании утром поступило на электронную почту львовской полиции.

Во Львове полицейские проверяют информацию о минировании восьми отелей. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Информация о заминировании отелей, расположенных на улицах Звенигородской, Городоцкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы, поступила сегодня в 08:50 на электронную почту полиции Львовской области.

Читайте такжеВо Львове прошло праздничное шествие по случаю Дня города (фоторепортаж)

По указанным в сообщении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие к ним территории.

Как сообщал УНИАН, в Харькове полиция получила сообщение о заминировании 7 гостиниц, осуществляется эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.