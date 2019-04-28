Во Львове "заминировали" сразу семь храмов (фото)
Во Львове эвакуировали прихожан из семи храмов в центральной части города из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 28 апреля, около 15.30, на электронный ящик полиции поступило сообщение от анонима о том, что заминировано семь храмов во Львове.
Правоохранители обследовали церковь святого Андрея Первозванного, храм Преображения Господня, церковь Святой Троицы, храм Святого Андрея и Иосафата, церковь святого Андрея, церковь святых апостолов Петра и Павла и гарнизонную церковь святых апостолов Петра и Павла.
Читайте такжеВ Харькове задержали 16-летнего юношу, который в шутку "заминировал" церковь
Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
Полицейские устанавливают личность анонима, предоставившего ложную информацию о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В полиции не сообщают, сколько человек были эвакуированы из храмов на время обследования.
Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о минировании всех храмов, церквей и синагог в Киеве.