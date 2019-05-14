В Кривом Роге из-за задымления из шахты эвакуировано более 300 горняков

Задымление произошло на горизонте 1500 м. Его вероятная причина - короткое замыкание электропроводов. Работа шахты приостановлена.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области из-за задымления из шахты «Юбилейная» эвакуировано более 300 горняков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Согласно сообщению, сегодня в 10:05 к спасателям поступила информация о том, что в шахте «Юбилейная» на горизонте 1500 м произошло задымление.

«На аварийном участке работали 11 горняков, которые выведены в безопасное место», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:55 из шахты выведены 310 горняков (4 горняка привлечены для проведения аварийных работ).

Отмечается, что, предварительно, жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина задымления - короткое замыкание электропроводов. Работа шахты приостановлена.

В настоящее время проводится поиск очага задымления на горизонте 1660 м. От ГСЧС привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины.