В Кривом Роге на шахте погибли двое рабочих

Прибывшие на шахту спасатели обнаружили работников без признаков жизни.

В Кривом Роге на шахте "Юбилейная" ЧАО "Сухая Балка" в результате несчастного случая погибли двое рабочих.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины.

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Происшествие произошло сегодня, 13 февраля. В 11.38 диспетчер ЧАО "Сухая Балка" вызвал горноспасателей для ликвидации аварии на шахте по типу "несчастный случай".

«По прибытии на место происшествия спасателями было обнаружено, что двое пострадавших находятся в вырубке между этажами в условиях ограниченного пространства без признаков жизни», - говорится в сообщении.

С помощью горноспасательного оснащения тела работников шахты были доставлены на поверхность. Причины несчастного случая будут устанавливаться экспертной комиссией.

Ранее УНИАН сообщал, что в первой декаде января на шахте им. Героев Космоса «ДТЭК Павлоградуголь» в результате взрыва пострадали пятеро горняков.