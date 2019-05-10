Во Львове на полицейского во время обыска набросился питбуль, мужчина госпитализирован
Во Львове полицейский, который проводил следственные действия, пострадал от нападения собаки. Для обезвреживания животного было применено табельное оружие.
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Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, инцидент произошел утром 10 мая.
“в г. Львов на вул. Папоротная во время проведения обыска лица, собака ( порода питбуль ) набросился на ст. сержанта полиции.Для обезвреживания собаки было использовано табельное огнестрельное оружие полицейского”, - отметил Зинкевич.
В результате нападения животного правоохранитель попал в хирургическое отделение львовской больницы №8. Его диагноз - кусана рана нижней трети левого бедра.