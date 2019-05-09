В Черновцах пьяный мужчина устроил ДТП, пострадали двое детей (фото, видео)

Водитель сначала скрылся с места ДТП, но позже вернулся.

В Черновцах пьяный водитель автомобиля Renault Kangoo столкнулся с кроссовером Renault Kadjar, в результате чего травмированы двое его детей, которые находились в салоне.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром.

В полицию около 11.30 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств - Renault Kangoo и Renault Kadjar. Водитель Renault Kangoo находился в состоянии опьянения. Он сначала скрылся с места ДТП, позже сам вернулся», - сообщили в полиции.

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По информации правоохранителей, в этом авто пьяный водитель перевозил двух своих детей, их госпитализировали. По предварительной информации, у девочки 2006 года рождения ушиб колена, а у мальчика 2011 рождения - сотрясение головного мозга, гематома теменной области головы вследствие ушиба.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области депутат Яготинского городского совета в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, погибли два человека.