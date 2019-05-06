В Мариуполе двое детей погибли под горой обрушившегося песка

На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка.

В городе Мариуполь Донецкой области в результате осыпания песка погибли двое детей.

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Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, сообщение о несчастном случае поступило на телефон Службы спасения «101» 5 мая в 22:26.

На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 гг. рождения. Тела погибших были извлечены до прибытия спасателей.

Прибыв на место трагедии, бойцы ГСЧС с помощью шанцевого инструмента перекопали песок, который обрушился с целью выявления других возможных пострадавших. Погибших и пострадавших не обнаружено.