В Мариуполе двое детей погибли под горой обрушившегося песка
09:50, 06 мая 2019Происшествия
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На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка.
На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка / фото betonkompleks.com.ua
В городе Мариуполь Донецкой области в результате осыпания песка погибли двое детей.
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Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, сообщение о несчастном случае поступило на телефон Службы спасения «101» 5 мая в 22:26.
На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 гг. рождения. Тела погибших были извлечены до прибытия спасателей.
Прибыв на место трагедии, бойцы ГСЧС с помощью шанцевого инструмента перекопали песок, который обрушился с целью выявления других возможных пострадавших. Погибших и пострадавших не обнаружено.
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