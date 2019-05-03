На Сумщине мужчина посадил знакомого на цепь за отказ помочь по хозяйству

Пострадавшего с закованными в наручники руками и 5-метровой цепью увидел на автотрассе случайный водитель.

На Сумщине полиция задержала 23-летнего мужчину, который незаконно лишил свободы своего знакомого.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, пострадавшего с закованными в наручники руками и с цепью длиной почти пять метров на автотрассе увидел случайный водитель, который и вызвал полицию.

Согласно сообщению, экипаж патрульной полиции на одной из улиц на окраине райцентра Ахтырка обнаружил мужчину с длинной цепью на руке. По словам случайного свидетеля, который и сообщил об этом в полицию, тот двигался по обочине в направлении села Кардашовка. Пострадавшему предложили проехать в отделение и рассказать, что с ним случилось.

Как выяснилось, накануне Пасхальных праздников 54-летний безработный мужчина познакомился с 23-летним жителем Ахтырки. Последний предложил незнакомцу пожить у него и помочь по хозяйству, починить забор и тому подобное. Вместе с хозяином и его семьей мужчина встретил Пасху, а после праздника они взялись наводить порядок во дворе. Когда молодой хозяин дал работнику наряд на заготовку древесины, то не согласился на тяжелую работу, и ушел из домохозяйства.

Обнаружив исчезновение работника, хозяин вместе с приятелем на автомобиле ВАЗ-2101 разыскали беглеца и силой затолкали в автомобиль. Дома он надел на потерпевшего наручники и почти 5-метровую цепь, после чего закрыл в сарае во дворе. Просидев в неволе около получаса, мужчина сумел открыть дверь и снова бежать.

«Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства совершения преступления», - отметил начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.

Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.