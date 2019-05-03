В Черновицкой области полицейские спасли водителя, у которого во время движения случился микроинсульт

Правоохранители заметили на трассе автомобиль Peugeot Expert, который двигался очень медленно, водитель на патрульных не реагировал.

В Черновицкой области сотрудники патрульной полиции спасли водителя автомобиля Peugeot Expert, у которого во время движения случился микроинсульт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, происшествие произошло сегодня примерно в час ночи на автомобильной трассе «Черновцы–Снятин» в пределах населенного пункта Лужаны.

Правоохранители заметили автомобиль Peugeot Expert, который двигался очень медленно – со скоростью примерно 5-10 км/час. Как отмечают в полиции, водитель автомобиля подвергал опасности себя и других участников дорожного движения.

Полицейские включили красные проблесковые маячки и подали звуковой сигнал, однако водитель не реагировал и продолжал движение.

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«Приблизившись и осмотрев автомобиль, который все еще двигался, инспекторы увидели мужчину, который находился на водительском сидении в непривычном положении – его ноги находились на панели приборов. На стук в окно гражданин также не реагировал», – сообщили в пресс-службе.

В то же время в полиции отметили, что транспортное средство двигалось по инерции.

Правоохранители вызвали на помощь еще один экипаж, и совместными усилиями инспекторам удалось остановили автомобиль.

«Мужчина находился в беспомощном состоянии, разговаривать не мог. На место сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи. До приезда кареты скорой патрульные оказали первую домедицинскую помощь, и установили данные родных, которым сразу сообщили о данной ситуации. Родственники мужчины сразу прибыли на место происшествия. Предварительный диагноз установил врач - микроинсульт, мужчину сразу госпитализировали в сопровождении полиции», – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.