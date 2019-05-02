В Киеве возле метро "Почайна" грузовик насмерть переехал велосипедиста (фото, видео)

Несмотря на быстрый приезд медиков, спасти велосипедиста не удалось, он скончался на месте аварии.

На проспекте Степана Бандеры, вблизи станции метро "Почайна", произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста и грузовика Foton.

Оба участника движения ехали в одном направлении - в сторону Северного моста, сообщается в группе "Киев Оперативный" на Facebook.

По словам водителя грузовика, он пытался объехать велосипедиста, который двигался в правой полосе, а потом услышал звук столкновения (наезда).

"К сожалению, хотя врачи приехали довольно быстро, от полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 мая в Киеве внедорожник на скорости протаранил полицейское авто, в результате чего пострадал правоохранитель.