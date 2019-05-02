В Киеве возле метро "Почайна" грузовик насмерть переехал велосипедиста (фото, видео)
12:47, 02 мая 2019Происшествия
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Несмотря на быстрый приезд медиков, спасти велосипедиста не удалось, он скончался на месте аварии.
В Киеве грузовик насмерть переехал велосипедиста / фото Киев оперативный
На проспекте Степана Бандеры, вблизи станции метро "Почайна", произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста и грузовика Foton.
Оба участника движения ехали в одном направлении - в сторону Северного моста, сообщается в группе "Киев Оперативный" на Facebook.
фото Киев оперативный
По словам водителя грузовика, он пытался объехать велосипедиста, который двигался в правой полосе, а потом услышал звук столкновения (наезда).
фото Киев оперативный
"К сожалению, хотя врачи приехали довольно быстро, от полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 мая в Киеве внедорожник на скорости протаранил полицейское авто, в результате чего пострадал правоохранитель.
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