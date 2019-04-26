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В Киеве сообщили о подозрении мужчине, насиловавшем женщин в туалетах торгового центра

15:04, 26 апреля 2019
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 29-летнему жителю города Полтавы за совершение сексуального насилия над женщинами в туалетах одного из торговых центров.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Так, в марте этого года в женских уборных ТЦ «Эпицентр» неизвестный, прикрыв лицо медицинской маской, врывался в кабинки к женщинам и посредством физического насилия совершал действия сексуального характера.

Досудебным расследованием под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5 собрано достаточно доказательств для сообщения указанному лицу о подозрении по ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).

В Оболонский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

фото: пресс-служба прокуратуры

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Теги: #Киев#изнасилованиепогода в Киеве