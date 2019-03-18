Дело Оксаны Макар: убийца просит пересмотреть пожизненный приговор (видео)

Краснощека приговорили в ноябре 2012 года к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней Оксаны Макар.

Евгений Краснощек, приговоренный в ноябре 2012 года к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней Оксаны Макар, требует от суда пересмотреть его приговор.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Краснощек направил в суд письмо с требованием пересмотреть приговор, мол, признание на допросах из него выбили силой.

«Он говорит, что работники полиции во время досудебного расследования применяли к нему незаконные меры, вследствие чего принудили его к признанию. Фамилий сотрудников полиции он не указывает. Не понятно, какие обстоятельства он считает новыми», - рассказал судья центрального суда Николаева Владимир Алейников.

Сейчас Краснощека готовят к этапированию в Николаев на суд.

«Суд принял предусмотренное законом решение – об этапировании осужденного для того, чтобы он разъяснил суду, что в конце концов он хочет», - добавил Алейников.

Напомним, преступление, вызвавшее небывалый общественный резонанс не только в Украине, но и за рубежом, совершено в ночь с 8 на 9 марта 2012 года в Николаеве. Трое друзей - 24 - летний Максим Присяжнюк, 23-летний Евгений Краснощек и 22-летний Артем Погосян - в квартире Присяжнюка сначала изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а затем, чтобы скрыть следы преступления, отнесли ее в заброшенное здание и подожгли. Несмотря на многочисленные операции по спасению девушки, от полученных травм несовместимых с жизнью 29 марта Оксана Макар скончалась в ожоговом центре.