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В Ривне собака откусила палец собственному хозяину, мужчину со стрельбой спасали полицейские

12:44, 26 апреля 2019
Происшествия
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В Ривне агрессивный пес набросился на собственного хозяина и откусил ему палец / фото kaluga24.tv

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Ривненщины Оксана Юрченко-Погореляк, спасаясь от агрессивной собаки, хозяин вынужден был на одной из улиц областного центра залезть на дерево.

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По ее словам, там его и увидели патрульные, прибывшие на вызов свидетелей происшествия. Отвлекая внимание животного, полицейские позволили мужчине спуститься на землю, но агрессивная собака снова набросилась на него.

«У патрульных не было другого выхода, как применить оружие», - рассказала Юрченко-Погореляк.

Раненое животное отвезли в ветеринарную клинику, где оно скончалось на операционном столе.

Сейчас владелец собаки находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине бешеный кот покусал четырех человек.

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Теги: #полиция#собака#Ривне