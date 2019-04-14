На Львовщине повесился десятиклассник

Что или кто побудил юношу на такой ужасный шаг, выясняют правоохранители.

В Бродовском районе на Львовщине 16-летний юноша совершил самоубийство.

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Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, тело 16-летнего жителя города Броды 13 апреля обнаружили на территории дачи, которая находится в одном из сел Бродовского района. Предварительно – юноша совершил самоубийство путем повешения.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает ГО «Варта-1», юношу нашли повешенным в селе Лагодив Бродовского района.

«16-летний юноша покончил с собой через повешение. Тело парня, во дворе возле виноградника, увидели двое селян, которые проезжали на телеге рядом. Что или кто побудил юношу на такой ужасный шаг, выясняют правоохранители и работники социальных служб. Парень учился в 10-м классе Берлинской средней школы, что в соседнем селе, и характеризовался одноклассниками как хороший и отзывчивый юноша. Особенно положительно о нем отзываются девушки – его одноклассницы», - отмечает «Варта -1».

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников в правоохранительных органах, юноша оставил предсмертную записку, однако ее содержание не разглашается в интересах следствия.