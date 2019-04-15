цей матеріал доступний українською

На Сумщине к 7 годам лишения свободы осуждена женщина за убийство уже второго сожителя

18:43, 15 апреля 2019
Происшествия
98 0
По решению суда обвиняемая признана виновной в инкриминируемом преступлении / Фото: НПУ

Читайте такжеВ Киевской области застрелили 42-летнего фермера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, последнее убийство произошло 15 октября 2018 года в селе Липняк Сумского района.

Установлено, что в тот день около 17.00 обвиняемая вместе с семьей сожителя в его доме распивали спиртные напитки. Когда родственники вышли на улицу, женщина со своим сожителем осталась наедине. Она взяла в руки нож, чтобы нарезать хлеба. Со слов обвиняемой, в это время подвыпивший мужчина начал ее оскорблять, а затем попытался ударить. Чтобы этого не допустить, она первой ударила мужа ножом в живот. От полученной травмы потерпевший скончался.

«Следует отметить, что обвиняемая в апреле 2018 года освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за убийство сожителя. На этот раз за результатом следствия ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины», – рассказал прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко.

По решению суда обвиняемая признана виновной в инкриминируемом преступлении и приговорена к 7 годам лишения свободы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #убийтсво#Сумы