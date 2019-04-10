В Сумах безработный мужчина обокрал церковь (видео)

Разбив окно, злоумышленник проник в церковную лавку и украл пожертвования на лечение онкобольных детей.

В Сумах сегодня ночью работники полиции охраны задержали церковного вора.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции в Сумской области, в 02.30 на пульт наблюдения полиции охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в православной церкви Святых Новомучеников и Исповедников Слобожанских, что по улице Ремесленной.

На место происшествия оперативно прибыла группа задержания полиции охраны и в церковной лавке задержала мужчину, который похитил из ящика пожертвований деньги.

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«Злоумышленником оказался 38-летний неработающий житель областного центра. Время от времени этого мужчину видели и в храме и на церковном дворе. Видели его здесь и накануне кражи», – отмечается в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина заранее готовился к краже, положив в полиэтиленовый пакет половину кирпича. Затем пришел ночью в храм, перелез через забор на церковный двор, разбил кирпичом стеклопакет окна в церковной лавке и проник внутрь. Найдя ящик для пожертвований, злоумышленник похитил из него 268 гривень, которые жертвовались людьми на лечение онкобольных детей. Именно с этими деньгами в руках его и задержали правоохранители и надели наручники.

На вопрос, зачем взял деньги, которые собирались на нужды больных детей, заявил, что деньги ему тоже нужны на лечение.

По данному факту в полиции открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Санкция статьи за кражу, совмещенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, предусматривает наказание на срок от трех до шести лет.