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В Житомирской области при сжигании сухой травы погибло двое пенсионеров

16:33, 07 апреля 2019
Происшествия
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Спасателей на тушение данного пожара не привлекали \ фото УНИАН

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области. Согласно сообщению, в минувшие сутки в поселке Довбыш Барановского района из-за такого поджога погибла пожилая женщина, а ее муж от ожогов скончался в больнице.

О событии 6 апреля в 09:39 пожарных известили медики. Выяснилось, что пожилая женщина со своим мужем сжигали прошлогоднюю сухую траву возле своего двора. Увидев, что уже горят кустарники и огонь приближается к их дому, они побежали тушить пожар. Однако из-за собственной неосторожности у женщины загорелась одежда. На месте происшествия работники скорой констатировали ее смерть. 82 - летнего мужчину с ожогами более 80% тела госпитализировали в Романовскую центральную районную больницу. К сожалению, сегодня в 06:30 мужчина скончался.

Спасателей на тушение данного пожара не привлекали. Все обстоятельства сейчас устанавливаются правоохранителями.

«Несмотря на все предостережения спасателей граждане продолжают грубо нарушать правила пожарной безопасности и сжигать сухую растительность в ветреную погоду. Ежедневно количество подобных пожаров значительно увеличивается. За минувшие сутки бойцы ГСЧС ликвидировали 46 таких возгораний, огнем повреждено более 100 га территории. Значительное количество горе-хозяев, выжигая прошлогоднюю сухую траву и листья, обрекают себя и окружающих на непредсказуемые последствия»,- уточнили в пресс-службе ведомства.

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Теги: #пожар#Житомирщина