В Житомирской области при сжигании сухой травы погибло двое пенсионеров

Спасателей на тушение данного пожара не привлекали. Все обстоятельства сейчас устанавливаются правоохранителями.

На Житомирщине во время сжигания сухой травы погибло двое людей пенсионного возраста.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области. Согласно сообщению, в минувшие сутки в поселке Довбыш Барановского района из-за такого поджога погибла пожилая женщина, а ее муж от ожогов скончался в больнице.

О событии 6 апреля в 09:39 пожарных известили медики. Выяснилось, что пожилая женщина со своим мужем сжигали прошлогоднюю сухую траву возле своего двора. Увидев, что уже горят кустарники и огонь приближается к их дому, они побежали тушить пожар. Однако из-за собственной неосторожности у женщины загорелась одежда. На месте происшествия работники скорой констатировали ее смерть. 82 - летнего мужчину с ожогами более 80% тела госпитализировали в Романовскую центральную районную больницу. К сожалению, сегодня в 06:30 мужчина скончался.

Спасателей на тушение данного пожара не привлекали. Все обстоятельства сейчас устанавливаются правоохранителями.

«Несмотря на все предостережения спасателей граждане продолжают грубо нарушать правила пожарной безопасности и сжигать сухую растительность в ветреную погоду. Ежедневно количество подобных пожаров значительно увеличивается. За минувшие сутки бойцы ГСЧС ликвидировали 46 таких возгораний, огнем повреждено более 100 га территории. Значительное количество горе-хозяев, выжигая прошлогоднюю сухую траву и листья, обрекают себя и окружающих на непредсказуемые последствия»,- уточнили в пресс-службе ведомства.