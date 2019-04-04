На Житомирщине жгли сухую траву, а сгорели два дома (видео)

К счастью, никто не пострадал.

На Житомирщине в селе Березовый Груд огонь с поля, где селяне жгли траву, пошел на соседний лес, а потом перекинулся на деревянный дом.

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Как говорится в сюжете ТСН, он быстро занялся.

А в селе Городчин, тоже Житомирщина, из-за подожженного сухостоя сгорели полдома и все хозяйственные постройки во дворе. На этот раз никто не пострадал.