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На Житомирщине жгли сухую траву, а сгорели два дома (видео)

15:57, 04 апреля 2019
Происшествия
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Как говорится в сюжете ТСН, он быстро занялся.

А в селе Городчин, тоже Житомирщина, из-за подожженного сухостоя сгорели полдома и все хозяйственные постройки во дворе. На этот раз никто не пострадал.

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Теги: #пожар на Житомирщинепогода в Житомире