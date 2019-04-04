На Сумщине пенсионерка сгорела в собственном дворе, когда жгла сухую траву

В области это уже третий случай за последнюю неделю, когда от пожаров, вызванных сжиганием сухой растительности, погиб человек.

В Сумской области при сжигании сухой травы погибла 81-летняя пенсионерка.

Как сообщили УНИАН в отдел коммуникации Нацполиции в Сумской области, трагедия произошла 3 апреля в селе Волковцы Роменского района.

Согласно сообщению, 81-летняя женщина погибла на собственном подворье во время выжигания сухой травы в результате неосторожного обращения с огнем. При осмотре тела погибшей полицией, предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти.

«Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», - отметили в полиции.

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Между тем, за последнюю неделю это уже третья смерть в Сумской области от огня при сжигании сухой растительности. В частности, на прошлой неделе в Краснопольском районе мужчина получил многочисленные ожоги и умер от них в реанимации Сумской областной клинической больницы. А в с. Гавриловка Роменского района при сжигании сухой травы три дня назад тоже погибла пенсионерка.

Полиция напоминает гражданам о запрете сжигания сухой травы, сорняков, листьев на территории Украины. От таких поджогов ежегодно в стране гибнут люди, уничтожаются леса, здания, сельхозтехника, разрушаются экосистемы. За самовольные поджоги люди могут получить и административное взыскание - от 170 до 340 гривен штрафа, должностные лица - от 850 до 1190 грн. Если это будет в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, то поджигателю грозит штраф от 340 до 680 грн для обычных людей и от 1190 до 1700 грн - для должностных лиц.