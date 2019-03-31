Избиратель пытался унести в сумке бюллетень и на замечания правоохранителей не реагировал.

В Одессе задержан мужчина за злостное неповиновение полицейским на избирательном участке.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в Киевском районе города.

В частности, один из избирателей получил бюллетень, но, вместо того чтобы пройти в кабинку для голосования, положил его в сумку и направился к выходу.

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На замечания членов комиссии гражданин не отреагировал, в связи с чем на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

«Однако и законные требования полицейских нарушитель проигнорировал, заявив, что со «своим» бюллетенем он может делать все, что захочет. Мужчину доставили в Киевский отдел полиции», - сообщили в главке.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.