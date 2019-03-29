В Сумах поймали водителя автобуса, у которого содержание алкоголя превышало норму в 9 раз (видео)

Пьянчужке грозит более 10 тысяч гривень штрафа и запрет управлять транспортными средствами на 1 год.

В Сумах патрульные поймали пьяного водителя междугороднего автобуса, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимые нормы в девять раз.

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От 30-летнего мужчины сильно разило алкоголем, так что он даже не отрицал, что употреблял спиртные напитки. А в водительской кабине лежала недопитая бутылка коньяка, говорится в сюжете ТСН.

На момент остановки патрульными пассажиров в салоне не было. Водитель пытался убедить правоохранителей, что выпил уже после того, как приехал с рейса.

Патрульные составили на нарушителя админпротокол. Ему грозит свыше 10 тысяч гривень штрафа и запрет управлять транспортными средствами на 1 год.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Ривном патрульные трижды за вечер останавливали пьяного таксиста. Во время второй «встречи» с правоохранителями драгер показал свою максимальную отметку содержания алкоголя в крови - 5 промилле. А после третьей остановки правоохранителями пьяный водитель в конце концов попал в ДТП.