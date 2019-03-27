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Пытался вскрыть себе вены: неадекватный пассажир устроил кровавый дебош на киевском вокзале (видео)

19:40, 27 марта 2019
Происшествия
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Пьяный пассажир поезда "Киев-Шостка" пытался вскрыть себе вены / Facebook - Киев оперативный

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Видео инцидента опубликовано в Facebook проекта «Киев оперативный». Инцидент произошел около двух часов дня 27 марта.

«Неадекватного и очень пьяного пассажира высадили из поезда. В знак протеста он решил разбить окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены», – говорится в описании к видео.

На кадрах можно видеть, как мужчину с окровавленными руками успокаивает человек в форме.

Ранее сообщалось, что в Киевской области убили участкового офицера Вышгородской полиции. Его нашли коллеги в бессознательном состоянии по месту жительства. Медикам не удалось его спасти.

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Теги: #Киев#вокзалпогода в Киеве