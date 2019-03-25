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"Луцк мертв": на Волыни вандалы разрисовали памятник Шевченко (фото)

20:08, 25 марта 2019
Происшествия
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На Волыни полиция выясняет, кто написал на русском на подножии памятника Шевченко «Луцк мертв» / фото volynnews.com

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, сегодня на «102» поступило сообщение о том, что неизвестные лица желтой краской нанесли надпись на подножии памятника Кобзарю на проспекте Свободы.

Полицейские начали по этому факту проверку. Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.

Ранее в столице вандалы повредили один из символов города - памятник основателям Киева. Злоумышленники сняли медное покрытие с основания памятника.

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Теги: #Волынь#памятник Шевченко