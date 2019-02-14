Вандалы обокрали один из символов украинской столицы (фото)

Злоумышленники повредили основание памятника основателям Киева.

В столице вандалы повредили один из символов города - памятник основателям Киева. Злоумышленники сняли медное покрытие с основания памятника.

Как сообщается в группе "Типичный Киев" в Facebook, вандалы сняли около одного квадратного метра медной обшивки.

"Неизвестные злоумышленники ограбили основание памятника, которое сделано в виде трёх больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве вандалы украли мини-фигурку слоника из проекта "Шукай".