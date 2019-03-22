ДТП с маршруткой в Киеве: водитель объясняет инцидент отказом тормозов у маршрутки (видео)

По предварительной информации, мужчина был трезвым.

Водителя автобуса задержали / скриншот

Водитель маршрутного автобуса №155, который в четверг, 21 марта, в Киеве сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи, утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что водитель автобуса совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на переходе на разрешенный сигнал светофора. В результате наезда трех женщин госпитализировали. По информации врачей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте такжеДТП с маршруткой в Киеве: очевидец рассказал, как автобус снес людей на переходе (видео)

Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ним общаются следователи. По предварительной информации, мужчина был трезв. Его доставили к наркологу и отобрали биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. В своих показаниях водитель заявил, что в транспортном средстве отказали тормоза, однако эту информацию будут проверять эксперты, которые осматривают автобус на арестплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишением права. Устанавливаются причины ДТП.

Следователи обращаются к свидетелям аварии и особенно к людям, которые на момент ДТП находились в салоне автобуса, с просьбой обратиться в следственные подразделения для предоставления объяснений.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи, самого водителя избили очевидцы аварии. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал наказать всех виновных в ДТП с маршруткой.