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Жуткое ДТП с маршруткой в Киеве: Кличко пообещал проверить перевозчика (видео)

09:25, 22 марта 2019
Происшествия
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Кличко инициирует проверку перевозчика, которому принадлежит маршрутка, сбившая трех пешеходов на Дорогожичах / фото dtp.kiev.ua

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал наказать всех виновных в ДТП с маршруткой, которое произошло вечером 21 марта возле станции метро "Дорогожичи".

На своей странице в Facebook он написал, что инициирует проверку предприятия-перевозчика, которому принадлежит маршрутка. Кличко также отметил, что водитель автобуса уже задержан и дает показания.

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"Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП. Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизнь которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. - Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - написал мэр.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи, самого водителя избили очевидцы аварии.

По информации СМИ, наезд произошел, когда две женщины переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора.

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Теги: #Киев#ДТП#маршрутка