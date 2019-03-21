На Львовщине школьник получил ранение глаза во время стрельб юных полицейских

Травмирование десятиклассника произошло во время проведения учебных стрельб из пневматического ружья.

В Буском районе на Львовщине во время учебных стрельб получил ранение глаза школьник.

Как сообщает «Буськ онлайн», несчастный случай произошел 20 марта в школе №2 города Буск.

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«Во время проведения учебных стрельб из пневматической винтовки получил ранение глаза ученик Ожидовской школы в результате рикошета пули. Инцидент произошел во время собрания учащихся школ района на базе Буской школы №2. Понесут ли ответственность должностные лица школы, которые организовали стрельбы без надлежащей технической подготовки, и почему эти стрельбы проходили в тире на базе Буской ДЮСШ?» - отмечается в сообщении.

По информации издания Zaxid.net, ранение десятиклассника произошло на территории школы во время районных соревнований среди команд юных полицейских.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области в результате взрыва неизвестного предмета шестикласснику оторвало руку.