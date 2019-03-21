цей матеріал доступний українською

На Львовщине школьник получил ранение глаза во время стрельб юных полицейских

08:19, 21 марта 2019
Происшествия
49 0
Инцидент случился на территории школы / фото "Буск онлайн"

Как сообщает «Буськ онлайн», несчастный случай произошел 20 марта в школе №2 города Буск.

Читайте такжеНа Житомирщине будут судить учителя, избившего второклассника

«Во время проведения учебных стрельб из пневматической винтовки получил ранение глаза ученик Ожидовской школы в результате рикошета пули. Инцидент произошел во время собрания учащихся школ района на базе Буской школы №2. Понесут ли ответственность должностные лица школы, которые организовали стрельбы без надлежащей технической подготовки, и почему эти стрельбы проходили в тире на базе Буской ДЮСШ?» - отмечается в сообщении.

По информации издания Zaxid.net, ранение десятиклассника произошло на территории школы во время районных соревнований среди команд юных полицейских.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области в результате взрыва неизвестного предмета шестикласснику оторвало руку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львовщина#школьник#несчастный случай