На Николаевщине в результате взрыва шестикласснику оторвало руку
В Николаевской области в результате взрыва неизвестного предмета шестикласснику оторвало руку.
Об этом сообщает местный портал «Новости N».
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 февраля. В Баштанскую центральную районную больницу был доставлен ученик шестого класса с травматической ампутацией руки.
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Подростка прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное.
По предварительным данным, школьник нашел у родителей взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках. Это мог быть или патрон, или мелкокалиберный снаряд, или детонатор. Более точно все обстоятельства предстоит выяснить следствию.
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине у юноши взорвалась в руках электронная сигарета.