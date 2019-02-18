На Николаевщине в результате взрыва шестикласснику оторвало руку

По предварительным данным, школьник нашел у родителей взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках.

В Николаевской области в результате взрыва неизвестного предмета шестикласснику оторвало руку.

Об этом сообщает местный портал «Новости N».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 февраля. В Баштанскую центральную районную больницу был доставлен ученик шестого класса с травматической ампутацией руки.

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Подростка прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное.

По предварительным данным, школьник нашел у родителей взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках. Это мог быть или патрон, или мелкокалиберный снаряд, или детонатор. Более точно все обстоятельства предстоит выяснить следствию.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине у юноши взорвалась в руках электронная сигарета.