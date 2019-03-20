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Во Львове автобус насмерть переехал 10-летнюю школьницу (фото, видео)

20:33, 20 марта 2019
Происшествия
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Ребенок попал под задние колеса маршрутного такси / фото Игорь Зинкевич, facebook

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области. ДТП произошло около 17.30 на улице Величковского.

«Водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешехода, 10-летнюю львовянку, которая в результате полученных травм скончалась на месте ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства», - сообщили в полиции.

фото Игорь Зинкевич, facebook
фото Игорь Зинкевич, facebook

Как проинформировал координатор ГО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич: «60-летний водитель автобуса переехал ребенка насмерть. Люди настроены к водителю радикально. Говорят, девочка то ли переходила дорогу, то ли выходила из автобуса, и тогда произошел наезд».

Как стало известно УНИАН из собственных источников, ребенок попал под задние колеса маршрутного такси.

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Теги: #ДТП#Львов