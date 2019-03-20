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Возле Львова стадо диких кабанов повлекло ДТП на международной трассе (фото 18+)

09:00, 20 марта 2019
Происшествия
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Два кабана погибли на месте / фото УНИАН

Во Львове вчера, 19 марта, стадо кабанов на автодороге международного значения повлекло ДТП, в результате которого получила технические повреждения легковушка, два кабана погибли на месте происшествия.

Как сообщил координатор ГО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, дорожно-транспортное происшествие на международной трассе «Киев – Чоп» произошло вблизи Львова, в селе Деревач Пустомытовского района.

«В 23.30 в селе Деревач стадо кабанов перебегало дорогу, и одно авто влетело в это стадо. Вследствие ДТП у Renault Duster разбита передняя часть автомобиля, два кабана погибли. Полиция на месте происшествия оформила ДТП», - сообщил Зинкевич.

Фото: Игорь Зинкевич/Facebook

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области на автодороге Чернигов - Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и лося.

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Теги: #ДТП#Львов