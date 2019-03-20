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В одесском порту "Южный" правоохранители задержали на судне около 200 кг кокаина

13:47, 20 марта 2019
Происшествия
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В одесском порту задержали крупную партию кокаина / фото УНІАН

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Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, контрабанду наркотиков задержали в ходе совместной спецоперации сотрудники спецслужбы, пограничники и таможенники.

Отмечается, что кокаин прибыл на судне из Латинской Америки и должен был транспортироваться в одну из европейских стран. Адресат – коммерческая структура.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что задержание произошло в марте, но не стал уточнять, когда именно это было, сославшись на тайну следствия.

Якобы ранее в порту задержали еще одну крупную партию аналогичного наркотика.

Официально в правоохранительных органах данную информацию пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Одессе полиция изъяла у международной группы наркоторговцев товара на 2 миллиона гривень.

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Теги: #Одесса#контрабанда#кокаин