На киевском авторынке результате пожара сгорели семь автомобилей

Сгорели автомобили BMW, Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citroen, Mazda и Jaguar.

На авторынке, расположенном на Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева, произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели семь автомобилей.

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Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

"Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло на территории одного из столичных авторынков в автомобиле BMW с дальнейшим распространением огня на автомобили Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citroën, Mazda и Jaguar. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 07:25 пожар был локализован, а в 07:42-ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал УНИАН, ночью 19 марта в Харькове сгорело семь автомобилей.