В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв, пострадал человек (видео, фото)

Повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось.

В Киеве в подъезде многоэтажки в Днепровском районе произошел взрыв, один человек получил ранение.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, происшествие произошло на ул. Сулеймана Стальского.

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В полицию позвонил мужчина и сообщил о взрыве во втором подъезде. Повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось.

На месте происшествия находятся патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы, тщательно осматривают подъезд для того, чтобы собрать вещественные доказательства для проведения экспертизы.

По предварительной информации, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают человека, который причастен к взрыву. Начато уголовное производство.

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 18 февраля, в Киеве по адресу улица Приозерная, 2б обнаружили труп парня. Тело находилось в подъезде многоэтажного дома между 11 и 12 этажами. Погибшему на момент смерти было 23 года.