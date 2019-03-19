В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв, пострадал человек (видео, фото)
В Киеве в подъезде многоэтажки в Днепровском районе произошел взрыв, один человек получил ранение.
Как сообщает пресс-служба полиции Киева, происшествие произошло на ул. Сулеймана Стальского.
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В полицию позвонил мужчина и сообщил о взрыве во втором подъезде. Повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось.
На месте происшествия находятся патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы, тщательно осматривают подъезд для того, чтобы собрать вещественные доказательства для проведения экспертизы.
По предварительной информации, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают человека, который причастен к взрыву. Начато уголовное производство.
Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 18 февраля, в Киеве по адресу улица Приозерная, 2б обнаружили труп парня. Тело находилось в подъезде многоэтажного дома между 11 и 12 этажами. Погибшему на момент смерти было 23 года.