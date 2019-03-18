На Львовщине грузовик растрощил легковушку: четверо травмированных (фото)
На Львовщине сегодня, 18 марта, в результате столкновения грузового автомобиля Renault Magnum с легковушкой «ВАЗ-2109» пострадали четверо человек.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие произошло в 00.05 18 марта в селе Песочная Николаевского района.
«48-летний житель Харьковской области, управляя автомобилем Renault Magnum, не выбрал безопасной скорости движения и совершил наезд на легковой автомобиль «ВАЗ_2109», под управлением 20-летнего жителя Львовщины, который в селе Песочная остановился на запрещающий (красный) сигнал светофора», - сообщила Добровольская.
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Она отметила, что в результате ДТП пострадали водитель грузовика, а также трое пассажиров легковушки, их с места происшествия доставили в больницу.
«Двух пассажиров легковушки, в возрасте 18 и 21 года, госпитализировали», - отметила Добровольская.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
Как сообщил на странице в Facebook ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, Олег Гуменюк, причиной ДТП стал «результат отсутствия контроля времени пребывания за рулем водителя грузовика».
На фотографиях с места ДТП видно, что грузовик перевернулся и перекрыл движение на дороге, а легковушка получила значительные повреждения.