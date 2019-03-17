В Одессе произошло ДТП с участием пяти автомобилей (фото)

С травмами в больницу доставлен водитель автомобиля "ВАЗ".

Сегодня в Киевском районе Одессы столкнулись пять автомобилей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, столкновение произошло около 10:00 на ул. Академика Вильямса, 50А.

В частности, столкнулись "ВАЗ-2101", "Москвич", "Газель", Nissan Micra и Dodge.

В ДТП травмы получил водитель автомобиля "ВАЗ". Мужчина доставлен в больницу.

"Причины аварии будут установлены следствием. В данный момент на месте работает следователь", - сообщили в пресс-службе.

Патрульные обеспечивали отвод транспорта.

Очевидцы утверждают, что водитель "Жигулей" хотел заехать на парковку через двойную сплошную. В него врезался серый "Додж", который выбросило на парковку, где стояли другие машины.