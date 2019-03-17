В Польше в результате обвала замковой стены погиб украинец

Причиной трагедии стал оползень во время выполнения строительных работ.

В польском Кракове во время строительных работ возле замка Вавель обвалилась стена, пострадали 10 человек. Один из них, гражданин Украины, погиб.

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Об этом сообщает “24 канал”, ссылаясь на польское издание Gazeta Krakowska. Отмечается, что попытки спасателей реанимировать 45-летнего мужчину не помогли спасти ему жизнь.

Местные чиновники отметили, что строительные работы возле замка Вавель в Кракове выполнялись с соблюдением всех норм безопасности и под присмотром контролирующих органов. Все рабочие были трезвыми. Причиной обвала стало смещение грунта.

В результате обвала люди оказались под завалами, спасателям понадобилось восемь минут, чтобы с помощью специнструментов вызволить пострадавших.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Польше на стройке трагически погиб 28-летний украинец