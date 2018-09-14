В Польше трагически погиб 28-летний украинец

Украинец погиб на стройке, упав с высоты 15-го этажа.

В пятницу, 14 сентября, в городе Лодзь (Польша) на строительстве жилого комплекса погиб украинец. 28-летний мужчина упал с высоты 15-го этажа.

Об этом сообщает Dziennik Lodzki.

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Представитель полицейского управления города Анета Соберай рассказала, что ЧП произошло утром на перекрестке улиц Килинского и Пилсудского.

Очевидцы вызвали карету скорой помощи к месту инцидента. Однако, медики помочь не смогли - когда они прибыли, украинец уже был мертв.

Как сообщал УНИАН, под Харьковом иномарка влетела в остановку: одна женщина погибла, еще две - травмированы.