В Житомире в общежитии 59-летний мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка

Сейчас ребенку оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Вчера в Житомире в общежитии полиция задержала мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 7-летней девочкой.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, вчера около 20 часов в Житомирский отдел полиции позвонил житель областного центра с сообщением о том, что сосед пытался изнасиловать ребенка

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой со слов заявителя выяснили, что час назад 59-летний житель общежития затащил 7-летнюю девочку в комнату и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подозреваемого в причастности к преступлению полицейские задержали.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному. По действующему уголовному законодательству, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.