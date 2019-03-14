цей матеріал доступний українською

В Житомире в общежитии 59-летний мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка

12:25, 14 марта 2019
Происшествия
315 0
Подозреваемого в причастности к преступлению полицейские задержали / фото pixabay.com

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, вчера около 20 часов в Житомирский отдел полиции позвонил житель областного центра с сообщением о том, что сосед пытался изнасиловать ребенка

Читайте такжеВ Сумах сообщили о подозрении несовершеннолетнему юноше за изнасилование 8 марта 23-летней женщины

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой со слов заявителя выяснили, что час назад 59-летний житель общежития затащил 7-летнюю девочку в комнату и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подозреваемого в причастности к преступлению полицейские задержали.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному. По действующему уголовному законодательству, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок#Житомир#изнасилование