На Николаевщине 57-летний мужчина изнасиловал школьницу

Инцидент произошел вчера, 3 февраля, в одном из сел Баштанского района.

В Николаевской области задержан 57-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел 3 февраля в одном из сел Баштанского района.

Отмечается, что об изнасиловании своего ребенка в полицию заявила 30-летняя местная жительница.

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«Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что днем, когда девочка шла по улице, ей навстречу вышел нетрезвый односельчанин и силой затащил в дом, где нанес телесные повреждения и изнасиловал. Вырваться от злоумышленника несовершеннолетний удалось через уговоры отпустить и данное обещание прийти завтра», - говорится в сообщении.

Принятыми оперативными мерами полицейские задержали 57-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз.

По согласованию с прокуратурой злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в конце января в одной из аптек Харькова 45-летний мужчина изнасиловал девушку-провизора.