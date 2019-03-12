Ветром сдуло: ураган вынес десятки документов из здания Киевского апелляционного суда (видео)

Документами были покрыты проезжая часть и кладбище, которое расположено вблизи здания.

Из хранилища Киевского апелляционного суда вчера порывом ветра вынесло часть копий архивных материалов.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

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"В результате существенного ухудшения погодных условий из-за шквалистых порывов ветра в здании Киевского апелляционного суда были существенно повреждены окна и часть фасада здания. Так, в частности из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра была вынесена часть копий архивных материалов Апелляционного суда Киева относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения. Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда утрачено не было», - отметили в суде.

Коллектив суда выразил искреннюю благодарность тем гражданам, которые не остались равнодушными и оказали помощь в сборе архивных копий.

В сообществе "Киев оперативный" на Facebook обнародовали видео, на котором видно покрытую документами улицу. Указываются, что достоянием суда засыпало и кладбище, которое расположено рядом.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Киеве резко ухудшилась погода, в частности был сильный ветер.

В Киеве и Киевской области было объявлено штормовое предупреждение с указанием о II (оранжевом) уровне опасности.