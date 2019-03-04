На Полтавщине восьмилетний мальчик выпал из трактора на ходу и погиб

По информации полиции, трактором управлял 28-летний водитель.

В селе Рясское Машевского района Полтавской области в результате падения с трактора погиб 8-летний мальчик.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, трагедия произошло 3 марта.

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По данным ведомства, трактором управлял 28-летний водитель.

«В результате падения во время движения ребенок получил смертельную травму», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего. Продолжаются следственные действия.

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