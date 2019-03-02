На Харьковщине после избиения отцом умер 7-летний мальчик

Отец мальчика ранее был осужден за избиение своей дочери.

На Харьковщине полиция расследует смерть 7-летнего мальчика, тело которого обнаружили 1 марта в пгт Шевченково.

На лице ребенка были обнаружены телесные повреждения, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, мальчик жил вместе с отцом, матерью и 8-летней сестрой. Семья находится на учете в службе по делам семьи и молодежи.

Читайте такжеНа Житомирщине будут судить учителя, избившего второклассника

"В ходе досудебного расследования установлено, что 24 февраля семья находились дома. Дети не слушались. Отец накричал на сына, а потом рассердился и ударил рукой по затылку. От удара мальчик упал и ударился головой о железную стойку кровати, которая находилась в детской комнате. После чего он начал плохо ходить, все время лежал на кровати и жаловался на головную боль. 1 марта ребенку стало плохо, он начал задыхаться и потерял сознание. Родители вызвали скорую медицинскую помощь. Ранее за медицинской помощью не обращались", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в 2015 году отец мальчика был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений своей дочери.

Мужчине вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 2, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Согласно санкции инкриминируемой ему статьи, мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли тело младенца в пакете, полиция подозревает в убийстве мать ребенка.