В Тернополе тело 4-летнего мальчика нашли в реке

По предварительным данным, ребенок пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.

В Тернополе мальчика, которого разыскивали накануне, нашли в реке, спасти его не удалось.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение о пропаже 4-летнего мальчика в селе Смыковцы Тернопольского района поступило в полицию 3 марта.

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Ребенка нашли в реке без сознания. Медики пытались реанимировать ребенка, однако вернуть к жизни его не удалось.

Обстоятельства смерти ребенка выясняются.

По предварительным данным, ребенок пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.