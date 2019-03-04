цей матеріал доступний українською

В Тернополе тело 4-летнего мальчика нашли в реке

04:18, 04 марта 2019
Происшествия
5 0
Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка / facebook.com/MVS

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение о пропаже 4-летнего мальчика в селе Смыковцы Тернопольского района поступило в полицию 3 марта.

Читайте такжеВ Харькове юноша зарезал 14-летнюю девушку из-за ревности

Ребенка нашли в реке без сознания. Медики пытались реанимировать ребенка, однако вернуть к жизни его не удалось.

Обстоятельства смерти ребенка выясняются.

По предварительным данным, ребенок пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тернополь