В Тернополе тело 4-летнего мальчика нашли в реке
04:18, 04 марта 2019Происшествия
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По предварительным данным, ребенок пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.
Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка / facebook.com/MVS
В Тернополе мальчика, которого разыскивали накануне, нашли в реке, спасти его не удалось.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение о пропаже 4-летнего мальчика в селе Смыковцы Тернопольского района поступило в полицию 3 марта.
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Ребенка нашли в реке без сознания. Медики пытались реанимировать ребенка, однако вернуть к жизни его не удалось.
Обстоятельства смерти ребенка выясняются.
По предварительным данным, ребенок пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.
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