В Харькове в результате взрыва в автомобиле погиб коммунальщик (видео)
17:49, 02 марта 2019Происшествия
78 0
В автомобиле взорвался газовый баллон.
В Харькове взорвался автомобиль коммунальщиков / скриншот
В Новобаварском районе Харькова около 15.00 произошел взрыв газового баллона на автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, работники службы проводили ремонтные работы водопровода на улице Радиотехнической. В результате взрыва один из коммунальщиков погиб.
"Информация внесена в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНИАН, в Киеве взорвался автомобиль, водителя госпитализировали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter