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В Харькове в результате взрыва в автомобиле погиб коммунальщик (видео)

17:49, 02 марта 2019
Происшествия
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В Харькове взорвался автомобиль коммунальщиков / скриншот

В Новобаварском районе Харькова около 15.00 произошел взрыв газового баллона на автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, работники службы проводили ремонтные работы водопровода на улице Радиотехнической. В результате взрыва один из коммунальщиков погиб.

"Информация внесена в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве взорвался автомобиль, водителя госпитализировали.

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Теги: #смерть#Харьков#взрыв