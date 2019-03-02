В Харькове в результате взрыва в автомобиле погиб коммунальщик (видео)

В автомобиле взорвался газовый баллон.

В Новобаварском районе Харькова около 15.00 произошел взрыв газового баллона на автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, работники службы проводили ремонтные работы водопровода на улице Радиотехнической. В результате взрыва один из коммунальщиков погиб.

"Информация внесена в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве взорвался автомобиль, водителя госпитализировали.